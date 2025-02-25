Права незаконно уволенного из псковского колледжа преподавателя восстанавливает Дмитрий Шахов

18:50, 25 февраля 2025, ПАИ

Права преподавателя, незаконно уволенного из среднего специального учреждения образования в Пскове, восстанавливает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Об этом он рассказал в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 25 февраля.

«Дело связанно с нарушением прав преподавателя, с его восстановлением на работе. Это история, которая началась, когда человека незаконно уволили и с большими трудностями восстановили в должности. Но при восстановлении уже при наличии решения суда не все формальные требования судебной власти были выполнены. Приставы стали бездействовать, потому что возникли вопросы правоприменения», – поделился обудсмен.

После подключения к делу уполномоченного на руководителя учреждения наложили штраф. После этого руководство учреждения более оперативно пошло навстречу, чтобы нарушенные права восстановить. «Сейчас процесс находится в окончательной стадии. Надеюсь, что в ближайшие месяцы эта тема завершится и мы её закроем», – заключил Дмитрий Шахов.