О восстановлении прав граждан поговорили на «Серебряном дожде». Главное

19:36, 25 февраля 2025, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 25 февраля.

Главное из эфира: