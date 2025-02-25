О восстановлении прав граждан поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 25 февраля.
Главное из эфира:
- количество обращений к уполномоченному в 2024 году в сравнении с предыдущим годом выросло в два раза;
- более 75 % обращений связаны с личными правами граждан. На втором и третьем местах по количеству обращений – социальные и трудовые права;
- ежемесячно омбудсмен получает два-три обращения от соотечественников. Они связаны с порядком пересечения границы, с правомерностью взимания сборов и пошлин или с оказанием мер социальной поддержки и помощи соотечественникам;
- при неисполнении предписаний уполномоченного нарушителей прав человека могут привлечь к административной ответственности со штрафом до 50 тысяч рублей;
- благодаря вмешательству уполномоченного две псковские гимнастки смогли добиться получения званий мастеров спорта России;
- права преподавателя, незаконно уволенного из среднего специального учреждения образования в Пскове, восстанавливает Дмитрий Шахов;
- если представитель госорганов повторяет одни и те же ошибки в соблюдении прав человека, то об этом сообщается губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову;
- в полномочия омбудсмена не входит решение мелких бытовых споров на уровне одной лестничной площадки или конфликтов, связанных с коммерческими организациями;
- для региональных уполномоченных проводят семинары и тренинги, в том числе посвящённые работе с психически неуравновешенными гражданами;
- при появлении вопросов, которые затрагивают сферы нескольких омбудсменов, они объединяют работу для выработки общей позиции;
- заключение соглашений с различными организациями позволяет привлечь профессиональных экспертов для оценки поступающих жалоб и оперативно принять решение по поводу восстановления прав человека.
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