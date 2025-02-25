Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О восстановлении прав граждан поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 25 февраля.

Дмитрий Шахов. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • количество обращений к уполномоченному в 2024 году в сравнении с предыдущим годом выросло в два раза;
  • более 75 % обращений связаны с личными правами граждан. На втором и третьем местах по количеству обращений – социальные и трудовые права;
  • ежемесячно омбудсмен получает два-три обращения от соотечественников. Они связаны с порядком пересечения границы, с правомерностью взимания сборов и пошлин или с оказанием мер социальной поддержки и помощи соотечественникам;
  • при неисполнении предписаний уполномоченного нарушителей прав человека могут привлечь к административной ответственности со штрафом до 50 тысяч рублей;
  • благодаря вмешательству уполномоченного две псковские гимнастки смогли добиться получения званий мастеров спорта России;
  • права преподавателя, незаконно уволенного из среднего специального учреждения образования в Пскове, восстанавливает Дмитрий Шахов;
  • если представитель госорганов повторяет одни и те же ошибки в соблюдении прав человека, то об этом сообщается губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову;
  • в полномочия омбудсмена не входит решение мелких бытовых споров на уровне одной лестничной площадки или конфликтов, связанных с коммерческими организациями;
  • для региональных уполномоченных проводят семинары и тренинги, в том числе посвящённые работе с психически неуравновешенными гражданами;
  • при появлении вопросов, которые затрагивают сферы нескольких омбудсменов, они объединяют работу для выработки общей позиции;
  • заключение соглашений с различными организациями позволяет привлечь профессиональных экспертов для оценки поступающих жалоб и оперативно принять решение по поводу восстановления прав человека.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 февраля 2025

Ещё пятерым ветеранам Великой Отечественной войны из Псковского района вручили юбилейные медали
25 февраля 2025

Приём заявок на конкурс «Хрустальные звёздочки» стартовал в Псковской области
25 февраля 2025

Самую красивую курсантку выбрали в Пскове. Фото
25 февраля 2025

Главы муниципалитетов Псковской области поделились наиболее эффективными методами патриотического воспитания
25 февраля 2025

Фильмы, которые снимали в Псковской области, возглавляют кинопрокат в России
25 февраля 2025

Глава Минздрава предложил идею для решения проблемы нехватки кадров
25 февраля 2025

Размер грантов увеличат вдвое для муниципалитетов Псковской области – обладателей звания «Край партизанской славы»
25 февраля 2025

Петербургские спасатели МЧС обменялись опытом с псковскими коллегами

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...