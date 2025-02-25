Сотрудницу спортклуба в Пскове попытался убить её сожитель

17:46, 25 февраля 2025, ПАИ

В Пскове 34-летний мужчина подозревается в покушении на убийство сожительницы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

Вечером 24 февраля мужчина приехал в спортклуб, в котором его сожительница работает администратором. Здесь между ними произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры мужчина нанес женщине множество ударов ножом по голове, шее и груди, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в больницу.

Фигурант задержан в процессуальном порядке, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.