Движение по некоторым псковским улицам временно ограничат с 27 февраля

18:16, 25 февраля 2025, ПАИ

В связи с проведением дорожных работ на некоторых псковских улицах будет временно ограничено движение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Так, с 27 февраля по 10 марта с 8:30 до 22:00 будет закрыта одна полоса движения на улице Некрасова вблизи дома № 38 при движении от улицы Карла Маркса в сторону улицы Ленина.

С 27 февраля по 5 марта с 8:00 до 17:00 закроется участок автомобильной дороги на улице Ижорского Батальона в районе дома № 10а. В вечернее и ночное время, с 17:00 до 08:00, движение будет восстановлено.