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Общество

Храм Преображения Господня в Усвятах оснастят колоколами благодаря пожертвованию

Восемь колоколов разных размеров доставили в храм Преображения Господня в посёлке Усвяты сегодня, 18 июня. Колокола передала в дар компания-благотворитель, сообщил глава Усвятского района Дмитрий Петров в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала главы Усвятского района Дмитрия Петрова

Самый большой колокол весит 240 килограммов, самый маленький – три килограмма. Следующий этап – установка колоколов.

«При подготовке к установке памятника нашей землячке, фольклористке Ольге Федосеевне Сергеевой в посёлке Усвяты я познакомился с удивительным человеком Кириллом Красновым. Во время одной из встреч озвучил Кириллу необходимость оснащения колоколами храма Преображения Господня в посёлке Усвяты. Кирилл обещал помочь и своё обещание выполнил», – расксазал Дмитрий Петров, поблагодарив всё руководство компании за помощь храму.

Напомним, памятник исполнительнице народной песни Ольге Федосеевне Сергеевой открыли в Усвятах в конце мая.

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