До шести лет тюрьмы грозит жителю Дновского района за кражу у петербурженки

14:09, 26 февраля 2025, ПАИ

58-летнего безработного жителя Дновского района подозревают в краже имущества у жительницы Санкт-Петербурга, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, кража произошла в квартире одного из домов в деревне Искра Дновского района. У петербурженки похитили две цифровые приставки, телевизор и гитару. Женщина заявила о произошедшем в полицию.

Правоохранители установили подозреваемого в совершении этого преступления. При обыске у него обнаружили и изъяли похищенное имущество. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Идёт расследование, уточнили в пресс-службе.