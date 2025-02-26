Четыре центнера рыбы не пропустили через госграницу в Псковской области

15:27, 26 февраля 2025, ПАИ

Четыре центнера рыбы лососевых пород не прошли ветеринарный контроль на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На партию рыбы отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие её безопасность и происхождение, а также маркировка, позволяющая идентифицировать товар.

Кроме того, груз перевозили в транспорте без холодильника, что нарушает ветеринарно-санитарные правила транспортировки рыбы.

Перемещение четырёх центнеров рыбы по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза. Рыбу вернули в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.