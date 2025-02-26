Четыре центнера рыбы не пропустили через госграницу в Псковской области
Четыре центнера рыбы лососевых пород не прошли ветеринарный контроль на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
На партию рыбы отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие её безопасность и происхождение, а также маркировка, позволяющая идентифицировать товар.
Кроме того, груз перевозили в транспорте без холодильника, что нарушает ветеринарно-санитарные правила транспортировки рыбы.
Перемещение четырёх центнеров рыбы по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза. Рыбу вернули в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.
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