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«Мы ищем единомышленников»: как помочь в возрождении усадьбы Строганова в Волышово

Как помочь в восстановлении усадьбы Строганова в Волышово Порховского района, рассказала член правления фонда «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово» Надежда Ягофарова в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото из телеграм-канала «Усадьба Волышово»

«Проект уже привлёк волонтёров-энтузиастов, которые рассказывают, что происходит в Волышово, пока мы не находимся там постоянно. Если есть желание чем-то помочь, можно писать в наш телеграм-канал (t.me/volyshovo), мы будем рады любой помощи. Но пока открытых вакансий нет, и мы просто ищем единомышленников», - уточнила Надежда Ягофарова.

Проект уже привлёк волонтеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова. «Накануне октябрьского субботника мы с удивлением обнаружили, что очень много людей, которые хотят сделать что-то руками», - отметила Надежда Ягофарова. В дальнейшем фонд планирует продолжать работу с волонтёрами и развивать эту тему.

«От многих местных жителей мы слышим слова о важности усадьбы персонально для них, так как это история их семьи, их бабушек, дедушек, прабабушек, которые как-то были связаны с этой усадьбой. Уверена, что местные жители переживают, что будет с усадьбой», - рассказала о настроениях вокруг усадьбы Надежда Ягофарова.

Гостья эфира уточнила также, что личная встреча с последней представительницей рода, Элен Строгановой, ещё не состоялась, но контакт налажен: «Она знает про нас, знает про Волышово, про то, что организован фонд».

Добавим, что главный усадебный дом в Волышово спроектирован в 1860-х годах. В архитектурный ансамбль имения входили большой парк, храм, три конных завода, манеж и другие постройки. Имение служило прежде всего для организации охоты, в которой в 1880-е годы участвовали граф С. А. Строганов, князья Б. А. Васильчиков и П. П. Голицын. Большая часть имения сохранилась в руинах. В 2018 году дом графа пострадал от пожара. Сообщалось, что на полное восстановление усадебного комплекса необходимо от 4 до 6 млрд рублей.

Также ПАИ публиковало личную историю петербурженки с псковскими корнями Екатерины Ивановой, чья бабушка училась в школе, которая более полувека назад размещалась в имении.

Ранее Надежда Ягофарова рассказала, как пришла идея восстанавливать Волышово, о концепции развития комплекса, а также о том, что появится на территории имения в первую очередь.

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