Восстановление усадьбы графа Строганова в Псковской области обсудили на радио «Серебряный дождь». Главное

17:27, 26 февраля 2025, ПАИ

26 февраля гостьей программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде» стала Надежда Ягофарова, член правления Фонда возрождения усадьбы Строгановых в Волышово.

Главное:

- Проект возрождения усадьбы родился случайно, когда Надежда и ее супруг оказались в Волышово: «Мы не искали целенаправленно усадьбу для восстановления. Мы приехали и вдохновились и ужаснулись». Впечатленные историей и архитектурой этого места, супруги потратили два года на изучение архивов и законодательства перед тем, как основать фонд.

- Сложность ситуации с Волышово заключается в том, что усадебный комплекс включает 44 объекта и более 40 гектаров земли. Фонд получил в аренду 12 объектов и намерен постепенно заниматься их восстановлением.

- Работа идет в сотрудничестве с региональными властями: «Мы в рабочем режиме общаемся и с комитетом по охране памятников Псковской области, и с другими органами власти»;

- На вопрос о том, можно ли создать универсальный алгоритм для возрождения исторических усадеб, Надежда ответила, что каждый такой памятник уникален, имеет свои особенности и требует индивидуального подхода. И в первую очередь энтузиастам стоит изучить профильный федеральный закон: «Главное – это ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия». Ничего другого придумать нельзя»;

- Единой базы данных о заброшенных усадьбах в России нет, но сейчас на платформе Дом.РФ можно найти список исторической недвижимости, которая выставлена на торги. Кроме того, консультировать по вопросам приобретения исторической недвижимости может Ассоциация владельцев русских усадеб;

- В краткосрочной перспективе Фонд планирует создать визит-центр для гостей Волышово. Сейчас идет работа по привязке проекта к местности: важно, чтобы он не нарушал сохранность памятников усадьбы;

- Также в партнерстве со студентами Строгановской академии (Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова) разрабатывается аудиоспектакль: «Мы хотим сделать такой аудиоспектакль, когда гости сами смогут приехать и погрузиться в эту историю»;

- Долгосрочные планы фонда включают гостиничный и ресторанный комплекс, музейную часть и восстановление парка;

- На данный момент фонд не подает заявки на государственные реставрационные гранты. Но заявка подана в Президентский фонд культурных инициатив – на проект аудиоспектакля;

- Команда фонда занимается расчетами бюджета, поэтому источники финансирования восстановления усадьбы пока окончательно не определены;

- Усадьба находится в аварийном состоянии, поэтому первым делом сотрудники фонда озаботились тем, чтобы закрыть доступ в здания, а с марта в Волышово начинает работать охрана. При этом территория остается открытой для прогулок: «Невозможно поставить забор вокруг усадьбы. Походить по парку, погулять – можно»;

- Личная встреча с последней представительницей рода, Элен Строгановой, еще не состоялась, но контакт налажен: «Она знает про нас, знает про Волышово, про то, что организован фонд»;

- Проект привлекает волонтеров из Москвы, Петербурга и Пскова: «Мы с удивлением обнаружили, что очень много людей, которые хотят сделать что-то руками». В дальнейшем фонд планирует продолжать работу с волонтерами и развивать эту тему.