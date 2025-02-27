Великолучане выиграли 12 медалей на международном турнире по кикбоксингу

10:15, 27 февраля 2025, ПАИ

Великолучане выиграли 12 медалей на международном детско-юношеском турнире по кикбоксингу Allazov Cup, который прошёл в Минске с 19 по 23 февраля. Об этом сообщается в группе «Феникс Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

На турнире собралось 600 спортсменов из России, Белоруссии, Азербайджана и Латвии. Псковскую область представили 12 бойцов – воспитанники клуба «Отечество», спортшколы «Экспресс» и клуба «Феникс».

В результате великолучане выиграли четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей. Победу одержали Яна Разгуляева, Сергей Скопцов, Даниил Николаев и Артём Котиков. Тренирует команду Алексей Близнёв.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».