Трое иностранцев пытались незаконно пересечь госграницу в Псковской области

12:01, 27 февраля 2025, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы России группой иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Вблизи государственной границы в Себежском районе пограничники задержали трех уроженцев одной из стран Южной Азии, которые планировали нелегально попасть на территорию сопредельного государства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору).

В отношении иностранцев избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.