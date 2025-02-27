Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Трое иностранцев пытались незаконно пересечь госграницу в Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы России группой иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Трое иностранцев пытались незаконно пересечь госграницу в Себежском районе. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Вблизи государственной границы в Себежском районе пограничники задержали трех уроженцев одной из стран Южной Азии, которые планировали нелегально попасть на территорию сопредельного государства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору).

В отношении иностранцев избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 февраля 2025

Трое иностранцев пытались незаконно пересечь госграницу в Псковской области
27 февраля 2025

Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
26 февраля 2025

Жилой дом сгорел в Гдовском районе
26 февраля 2025

Два автомобиля столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове. Есть пострадавшие
26 февраля 2025

Распространяемая в псковских пабликах информация о сбитом пешеходе у дамбы не является достоверной
26 февраля 2025

Пенсионерка успела выбежать из горящего дома в Пушкиногорском районе
25 февраля 2025

Сотрудницу спортклуба в Пскове попытался убить её сожитель
25 февраля 2025

Шесть пожаров произошло в Псковской области за сутки, погиб один человек

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...