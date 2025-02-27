Трое иностранцев пытались незаконно пересечь госграницу в Псковской области
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы России группой иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Вблизи государственной границы в Себежском районе пограничники задержали трех уроженцев одной из стран Южной Азии, которые планировали нелегально попасть на территорию сопредельного государства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору).
В отношении иностранцев избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Распространяемая в псковских пабликах информация о сбитом пешеходе у дамбы не является достоверной