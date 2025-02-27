Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области определили уполномоченный орган для проведения экзамена на знание охотминимума

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области наделили полномочиями по проведению проверки знаний, входящих в охотминимум. Норма федерального законодательства об обязательном экзамене для получения охотничьего билета вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Кроме того, на уполномоченный исполнительный орган в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов возложены полномочия по ведению реестра разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, за исключением охотничьих ресурсов, занесённых в Красную книгу РФ.

Напомним, что охотминимум включает в себя знания требований безопасности, ограничений охоты, основ биологии диких животных, а также навыков безопасного обращения с орудиями охоты, ориентирования на местности и обращения с добытыми охотничьими ресурсами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 февраля 2025

Региональные налоговые льготы для IT-компаний продлены на 2025 год
27 февраля 2025

«Народное признание – 2024»: церемония, победители, эмоции
27 февраля 2025

Полицейский из Дедовичского района – о победе в «Народном признании»: С этой наградой я буду идти дальше
27 февраля 2025

Утечку теплоносителя устранили специалисты на улице Ипподромной в Пскове
27 февраля 2025

В два раза уменьшилось число преступлений с применением огнестрельного и газового оружия в Псковской области
27 февраля 2025

Псковские росгвардейцы боролись за живучесть на учебных сборах в Североморске
27 февраля 2025

Банк ПСБ поддержал премию «Народное признание – 2024»
27 февраля 2025

3 марта начнётся новый поток в ​«Школе материнства» при Псковском перинатальном центре

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...