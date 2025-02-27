Модный топ премии «Народное признание – 2024»

20:29, 27 февраля 2025, ПАИ

Улыбки, вспышки фотокамер и золотое конфетти – спутники церемонии награждения победителей 15-й премии «Народное признание – 2024». Гости со всей области собрались в Псковской областной филармонии, чтобы порадоваться успехам земляков. Церемония «Народного признания» давно стала одним из центральных светских событий года – с соответствующим дресс-кодом. В этот раз традиционный black-tie организаторы предложили совместить с цветами премии. Участники и гости церемонии элегантно совместили в нарядах чёрный, пурпурный, сиреневый и не только, слегка нарушая заданные границы. Рейтинг красоты церемонии «Народное признание» составила Елизавета Мазурина.

Массивные украшения

Золотое колье и браслет крупного плетения украсили образ участницы премии «Народное признание – 2024» Ксении Петровой. Она была номинирована, но не прошла отбор во второй тур голосования, однако приехала на церемонию, чтобы поддержать подругу – основательницу фитнес-студии в Дедовичах Наталью Петрову в номинации «Открытие».

Мероприятия подобного рода – отличный способ ярко заявить о себе. Девушка отметила, что любит длинные платья, вырезы и акцентные детали, а крупные волны в причёске отлично дополнили её образ.

Классика в клетку

Следующий участник в рейтинге самых стильных людей премии «Народное признание – 2024» отошёл от дресс-кода мероприятия, но не стал менее заметным.

Даниил Замета поделился подробностями своего участия в мероприятии: «Меня пригласил мой близкий друг, номинант на премию «Бизнесмен года» Алексей Яковлев. Он занимается благоустройством территории Новоржевского муниципального округа».

Костюм гостя отлично подчёркивает его силуэт и статус мероприятия. Даниил рассказал, что в подготовке вечернего туалета ему помогла жена.

В цветах премии

Пожелания организаторов учла руководитель поискового отряда «След» Марина Котюкова.

Представительница волонтёрской группы выбрала смелый цвет – фуксию. Элегантный костюм с кислотным оттенком дополнил чёрный топ с кружевным обрамлением.

Марина Котюкова отметила, что любит и часто использует чёрный цвет, но сегодня выбирает фуксию. «В болоте виднее оранжевый, чтобы медведи заметили», – пошутила руководитель поискового отряда.

Асимметрия

Постоянные гости и друзья премии управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец и его супруга Майя Судницына также отдали предпочтение цветам «Народного признания». Чёрный костюм Владимира украсила маленькая брошь, а асимметричный бант на платье девушки подчеркнул её декольте.

«Для меня костюм – это обычный рабочий наряд, а на супругу что ни надень – красавица», – добавил с любовью Владимир Компаниец.

Просто и со вкусом

Команду «Спасатель-Псков», участвовавшую в номинации «Рекорд», пришла поддержать мама двоих участников Марина Нагнибеда.

Наряд девушки был выбран не случайно, а в соответствии с заявленным дресс-кодом. «Изучили, подобрали, реализовали», – отметила мама юнармейцев.

Марина Нагнибеда добавила, что и в обычной жизни использует простые силуэты, любит монохром и считает, что классика не стареет.

Перчатки в сетку

Участница клуба военно-исторического клуба «Моторы Победы» Ольга Агафонова, получая награду за свой коллектив в номинации «Событие», вышла на сцену в чёрном платье, перчатках в сетку и туфлях-лодочках цвета фуксия. Изюминку наряду придали аксессуары: серьги-полумесяцы, браслеты и розовый чокер с пышным цветком украсили образ Ольги.

Девушка считает, что цвета отлично сочетаются друг с другом, любит их носить и дополняет интересными деталями. «С собой взяла меховую сумочку», – добавила она.

Парные аксессуары

Ещё одна влюблённая пара рассказала о муках выбора и о подготовке к премии «Народное признание – 2024». Алексей Виноградов и Наталья Исакова пришли на церемонию как гости. Супруги подобрали парный туалет и завершили свои образы самодельными платками в цветах, подходящих дресс-коду торжественного мероприятия.

«Пришлось самой сшить платочки. Может быть, не очень ровно получилось, но я довольна», – поделилась Наталья Исакова, поправляя шейный аксессуар.

При чём тут шуруп

Шоумен Сергей Карапов и обозреватель Псковского агентства информации Дарья Дмитриева, ведущие церемонии, смотрелись на сцене прекрасно! Часть наряда для ведущих выбрали участники голосования в официальном Telegram-канале церемонии «Народное признание – 2024»: например, проголосовали за красные туфли для Дарьи. Сергей Карпов поддержал соведущую и, прихватив пару галстуков с собой заранее, выбрал красный, в тон её обуви.

Ведущие, не сговариваясь, отдали предпочтение серебряным украшениям. Дарья надела серьги-кольца, брошь текучей формы и перстень, а Сергей выбрал серебряные запонки и необычный аксессуар в ухе – шуруп.

Шоумен рассказал, что часто использует неординарные аксессуары и выбирает их наощупь, залезая рукой в шкатулку.

Total black

Директор Псковского филиала компании T2 Сергей Мартынов надел чёрную рубашку и классический костюм, а также дополнил образ брошью в виде двуглавого орла. Строго и стильно.

В повседневной жизни использует преимущественно светлые оттенки, но, следуя заданному организаторами дресс-коду, надел нейтральный и благородный чёрный цвет, рассказал он.

Бархат

Сотрудница «Пространства купца Лапина» Наталья Фадеева подчеркнула фигуру, надев чёрное бархатное платье миди с глубоким вырезом. «Наряд помог выбрать любимый мужчина», – поделилась Наталья Фадеева. Девушка добавила, что чёрный – один из её любимых цветов.

В очередной раз церемония вручения премии «Народное признание» стала средоточием вкуса, красоты и элегантности. И огромную роль в этом сыграли участники и гости этого статусного события.

Елизавета Мазурина