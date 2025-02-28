Началась 33-я сессия Псковской гордумы
Очередная, 33-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 28 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
В проект повестки включили 10 вопросов.
В частности, депутаты рассмотрят вопросы о награждении трёх псковичей медалями «За заслуги перед Псковом», о внесении изменения в нормативы градостроительного проектирования, об утверждении отчёта о результатах приватизации муниципального имущества Пскова за 2024 год.
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