Началась 33-я сессия Псковской гордумы

10:12, 28 февраля 2025, ПАИ

Очередная, 33-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 28 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

В проект повестки включили 10 вопросов.

В частности, депутаты рассмотрят вопросы о награждении трёх псковичей медалями «За заслуги перед Псковом», о внесении изменения в нормативы градостроительного проектирования, об утверждении отчёта о результатах приватизации муниципального имущества Пскова за 2024 год.