Росгвардейцы задержали псковича, который неоднократно обворовывал один и тот же магазин

13:58, 28 февраля 2025, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, который неоднократно обворовывал один и тот же магазин, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

27 февраля в 21:28 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 37-летнего местного жителя, который пронёс через кассовый узел продукты питания и нож, при этом не заплатив за них.

Позже выяснилось, что мужчина ранее неоднократно обворовывал этот магазин. Общая сумма ущерба составила более 5 000 рублей.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.