Росгвардейцы задержали псковича, который неоднократно обворовывал один и тот же магазин
Росгвардейцы задержали псковича, который неоднократно обворовывал один и тот же магазин, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
27 февраля в 21:28 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 37-летнего местного жителя, который пронёс через кассовый узел продукты питания и нож, при этом не заплатив за них.
Позже выяснилось, что мужчина ранее неоднократно обворовывал этот магазин. Общая сумма ущерба составила более 5 000 рублей.
По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
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