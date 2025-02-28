Благодаря прокурору Пушкиногорского района пенсионеру вернут деньги, похищенные мошенниками

17:10, 28 февраля 2025, ПАИ

Прокуратура Пушкиногорского района в рамках осуществления текущего прокурорского надзора при изучении уголовного дела по факту мошенничества, совершённого в отношении пенсионера, приняла меры к защите его интересов в гражданско-правовом порядке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры по Псковской области.

Материалами уголовного дела установлено, что мошенники под вымышленным предлогом обеспечения безопасности денежных средств ввели потерпевшего в заблуждение. Пенсионер по требованию неустановленных лиц перевел денежные средства в размере 285 тысяч рублей на банковский счет злоумышленников.

Житель Омской области, на чей счет пенсионер переводил денежные средства, за материальное вознаграждение от третьих лиц открыл банковский счет, после чего передал банковскую карту мошенникам.

В связи с этим, действуя в интересах пенсионера, который не может самостоятельно защитить свои права, прокурор Пушкиногорского района направил иск в суд о взыскании с держателя банковской карты средств в размере 285 тысяч рублей и процента за пользование деньгами в размере 77 тысяч рублей.

Омский районный суд Омской области полностью удовлетворил исковые требования прокурора.