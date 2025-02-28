Пожарные ликвидируют возгорание дома в Порховском округе
В деревне Болоты Порховского района сегодня, 28 февраля, произошло возгорание дома и хозпостройки. Об этом ПАИ сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня.
Пострадавших нет. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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