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Происшествия

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Порховском округе

В деревне Болоты Порховского района сегодня, 28 февраля, произошло возгорание дома и хозпостройки. Об этом ПАИ сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня.

Пострадавших нет. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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