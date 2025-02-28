Пожарные ликвидируют возгорание дома в Порховском округе

22:11, 28 февраля 2025, ПАИ

В деревне Болоты Порховского района сегодня, 28 февраля, произошло возгорание дома и хозпостройки. Об этом ПАИ сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня.

Пострадавших нет. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.