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Происшествия

Повторно севшего за руль в пьяном виде мужчину задержали в Великолукском районе

31-летнего мужчину, который повторно ездил за рулём в пьяном виде, задержали полицейские в деревне Борки Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль СеАЗ. Выяснилось, что управлял легковушкой пьяный 31-летний житель Великолукского района.

Позже стало известно, что мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Обстоятельства произошедшего выясняются, заверили в ведомстве.

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