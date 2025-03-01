Псковский СОБР «Гепард» Росгвардии отмечает день образования отряда

18:39, 01 марта 2025, ПАИ

Специальный отряд быстрого реагирования «Гепард» Управления Росгвардии по Псковской области отмечает 32 лет со дня образования сегодня, 1 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Отряд был создан в Псковской области с 1993 году. Тогда он находился в составе управления по борьбе с организованной преступностью. В 2016 году СОБР «Гепард» вошел в состав регионального Управления Росгвардии.

СОБР участвует в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в освобождении заложников, обеспечении силовой поддержки при осуществлении следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий.

В Псковской области сотрудники отряда участвуют в спецоперациях, задерживая подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений. При содействии сотрудников СОБР «Гепард» из незаконного оборота изымается огнестрельное оружие и наркотические вещества.