Псковский СОБР «Гепард» Росгвардии отмечает день образования отряда
Специальный отряд быстрого реагирования «Гепард» Управления Росгвардии по Псковской области отмечает 32 лет со дня образования сегодня, 1 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Отряд был создан в Псковской области с 1993 году. Тогда он находился в составе управления по борьбе с организованной преступностью. В 2016 году СОБР «Гепард» вошел в состав регионального Управления Росгвардии.
СОБР участвует в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в освобождении заложников, обеспечении силовой поддержки при осуществлении следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий.
В Псковской области сотрудники отряда участвуют в спецоперациях, задерживая подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений. При содействии сотрудников СОБР «Гепард» из незаконного оборота изымается огнестрельное оружие и наркотические вещества.
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