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Псковский СОБР «Гепард» Росгвардии отмечает день образования отряда

Специальный отряд быстрого реагирования «Гепард» Управления Росгвардии по Псковской области отмечает 32 лет со дня образования сегодня, 1 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Псковский СОБР «Гепард» Росгвардии отмечает день образования отряда. Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Отряд был создан в Псковской области с 1993 году. Тогда он находился в составе управления по борьбе с организованной преступностью. В 2016 году СОБР «Гепард» вошел в состав регионального Управления Росгвардии.

СОБР участвует в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в освобождении заложников, обеспечении силовой поддержки при осуществлении следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий.

В Псковской области сотрудники отряда участвуют в спецоперациях, задерживая подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений. При содействии сотрудников СОБР «Гепард» из незаконного оборота изымается огнестрельное оружие и наркотические вещества.

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