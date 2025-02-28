В Великолукском роддоме состоялись первые партнёрские роды
В Великолукском родильном доме состоялись первые партнёрские роды, сообщается в группе Псковского клинического перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».
«Теперь будущие мамы смогут чувствовать ещё большую поддержку и комфорт в один из самых трепетных моментов жизни. Вместе с роженицей была не только её семья, но и команда квалифицированных специалистов», – отметили в перинатальном центре.
Роды принимали акушеры-гинекологи Николай Попов и Мижгона Юсупова, анестезиолог Павел Семёнов и акушерка Ольга Степанова, ребёнка осматривал врач-неонатолог Ольга Новикова.
«Благодаря их работе и профессионализму роды прошли благополучно», – уточнили в перинатальном центре.
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