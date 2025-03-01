Память десантников 6-й роты почтили в муниципалитетах Псковской области

23:38, 01 марта 2025, ПАИ

Памятные мероприятия, посвященные 25-летию подвига воинов-десантников 6-й роты, прошли в муниципалитетах Псковской области.

На кладбище у деревни Пятчино Стругокрасненского района, где захоронен героически погибший Владимир Ислентьев, состоялся небольшой митинг, на который прибыли мама героя Валентина Васильевна, представители руководства округа, общественных организаций, юнармейцы отряда имени Владимира Ислентьева.

С приветственным словом выступила заместитель главы администрации округа Ольга Васильева, которая подчеркнула, что псковские воины никогда не отступают, а их подвиг должен навсегда сохраниться в сердцах потомков.

Мама героя Валентина Васильевна от всего сердца поблагодарила всех за то, что помнят ее сына и с уважением относятся и к нему, и к ней.

Кроме того, прошла акция памяти, которая состоялась возле дома героя, погибшего в составе 6-й роты Владимира Ислентьва, где представители общественности, администрации округа, юнармейцы, волонтеры отряда «Заря», родственники героя возложили цветы и венки, минутой молчания почтив память о погибшем. Такая же акция прошла и в центре Струг Красных, у бюста десантника.

Также митинг, посвященный памяти героев-десантников 6-й роты Псковской дивизии, прошел в микрорайоне Остров-2.

У памятного знака, установленного в память о героях-десантниках, собрались родственники погибших воинов, представители администрации Островского района, управления образования, ветераны войны и Вооруженных сил, а также члены молодёжных патриотических организаций и учащиеся городских школ.



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»







Перед ними выступили глава Островского района Дмитрий Быстров и председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Вячеслав Коев, которые напомнили присутствующим о подвиге легендарной 6-ой роты и последнем бое псковских десантников, вошедшем в историю, как образец верности долгу, мужества и героизма. «Наших воинов, которые любят свою Родину и чтят память предков, невозможно победить», — отметил Дмитрий Быстров.

Участники митинга почтили память погибших воинов минутой молчания, а также возложили к памятному знаку гирлянды воинской славы живые цветы. В честь героев прозвучал троекратный оружейный салют. Провели церемонию возложения цветов и у бюстов героев, установленных в городском сквере.

В Бежаницком районном центре культуры в этот день прошел районный фестиваль исполнителей десантной песни, чтецов, театральных постановок, посвященный 25-летию подвига десантников 6 роты.

Глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова обратилась к собравшимся и подчеркнула: «Наша с вами задача — помнить до конца своих дней о тех, кто отдал жизни за мирное небо над головой».



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»







В рамках памятной даты также прошел фестиваль «Высота». Участники, начиная от школьников до взрослых, выражали свою любовь к Родине выступая с песнями, литературными композициями и театрализованными постановками.

В Пушкиногорском районе у памятника десантнику 6-й роты Алексею Храброву прошел митинг «Память и Слава».

В нем приняли участие родственники Алексея Храброва, местные жители, сотрудники КДЦ Пушкиногорского района, представители Администрации Пушкиногорского района, юнармейцы СОШ имени А. С. Пушкина, командир поискового отряда имени Героя Российской Федерации Алексея Владимировича Воробьева Павел Григорьев, заместитель военного комиссара Псковской области, Гвардии майор Владимир Никишин и другие.