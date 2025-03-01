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Полиция раскрыла банду, которая организовала продажу наркотиков в Псковской области

Псковская полиция вместе с коллегами из Свердловской области раскрыла межрегиональную банду, которая организовала продажу наркотиков в Псковской области. Незаконный сбыт производился через интернет и тайники-закладки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Организаторы теневого интернет-магазина находились в Екатеринбурге, оттуда они курировали поставки и продажу наркотиков в Псковской области. Сотрудники полиции изъяли больше 25 свертков с наркотическими и психотропными веществами, которые предназначались для сбыта в Пскове и Псковском районе.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Также во время обыска по месту проживания задержанных изъяты наркотики, электронные весы, упаковочный материал, ноутбуки, средства сотовой связи, которые использовались в преступных целях.

В отношении наркодельцов возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Расследование продолжается.

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