«Тема недели»: Время героев земли Псковской

17:49, 02 марта 2025, ПАИ

Псковское агентство информации публикует текстовую версию авторской программы «Тема недели». В центре внимания: старт программы «Герои земли Псковской», следующий шаг в муниципальной реформе и вопросы безопасности, которые в очередной раз в повестке дня в связи с предотвращением убийства митрополита Тихона.

В Псковской области стартовала региональная кадровая программа «Герои земли Псковской». Напомню программа предназначена для участников и ветеранов СВО. Общественный совет программы возглавил губернатор Михаил Ведерников. Прием заявок символично открылся 23 февраля, в День защитника Отечества.

Кадровый проект создан специально для участников специальной военной операции.

Цитирую: «Людей, которые уже доказали свою верность Родине, которые готовы служить стране дальше и готовы быть полезными людям в гражданской сфере. Благодаря этой программе они смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию», сказал глава региона.

Заявки на участие в программе «Герои земли Псковской» принимаются до 31 марта. Несколько десятков из них уже поступили через сайт герои точка псков точка рф.

Три волны муницпальной реформы

В Псковской области продолжается поступательный переход к одноуровневой системе местного самоуправления: де факто – к единоначалию в системе муниципалитетах, к усилению возможностей и сосредоточению ресурсов. За этим процессом, вы знаете, мы пристально наблюдаем в нашей программе больше двух лет.

Преобразования в муниципальные округа в регионе прошли в три волны. В первой, в 2023, были восемь муниципалитетов.

Им оказалось сложнее всего по той простой причине, что первыми быть всегда непросто. При переходе на окружные рельсы эти муниципалитеты активно использовали опыт соседней Новгородской области. Однако на пути, тем не менее, неизбежно возникали разного рода коллизии. Которые, при поддержке правительства региона, первопроходцы успешно преодолели, тем самым наработав так необходимый опыт преобразования в округа в пределах одного региона.

Вторая волна – весной 2024 года - Порховский, Бежаницкий, Дновский, Усвятский и Плюсский районы – тоже спокойно прошли процедуру преобразования. Чуть позже, зимой 2024 года, в округ был преобразован Гдовский район. Ситуацию в муниципалитете пытались раскачивать «яблочники», однако в итоге не преуспели.

Третья волна преобразования происходит прямо сейчас. В четверг депутаты областного Собрания законом закрепили инициативы местных властей о преобразовании в округа последних 10 районов.

Находились те, кто призывал тормознуть процесс – мол федеральный законопроект оставляет люфт для регионов выборе схемы местного самоуправления Однако старожилы муниципальных процессов справедливо указывали на то, что опыт двухуровненого МСУ для Псковской области оказался неуспешен: в силу того, что на уровне волостей практически не было ресурсов для применения своих полномочий да и с кадрами дела обстояли не лучшим образом. Наконец, опыт той самой первой волны показал, что гипотеза о концентрации ресурсов и единоначалия как возможности для развития муниципалитетов, подтвердилась.

Теперь все 24 района области преобразованы в муниципальные округа. Можно сказать, что местное самоуправление в регионе начало новую главы в своей жизни.

Строительство госпиталя

В Пскове продолжается масштабное строительство нового здания нового лечебного корпуса военного госпиталя. Стройку ведет Министерство обороны. До конца года работы доджны быть завершены. На прошлой неделе о ходе и деталях строительства губернатор Михаил Ведерников говорил с первым замначальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Владимиром УЙБА. А на этой неделе глава региона провел совещание с представителями подрядчика. Проанализировали график, поставку оборудования, рассмотрели взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по вопросу подключения к инженерным коммуникациям.

Военный госпиталь в Пскове важен не только для военнослужащих на территории нашего региона. это одно из звеньев системе здравоохранения, где помогают выздороветь и участников специальной военной операции.

Теракт против митрополита

В пятницу стало известно о том, что ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Несколько лет, до отъезда в Крым митрополит возглавлял Псковскую епархию да и вообще для нашей области он человек совершенно не чужой, знаковый.

Да еще оказалось, что один из готовивших теракт – человек из близкого круга митрополита – преподаватель Псково-Печерской семинарии Денис Попович. Как следует из его допроса, завербовали его украинские спецслужбы под угрозой расправы на его родственниками.

В общем, второй раз за довольно короткое время Псковская область «соприкоснулась» с действиями украинских врагов. Ситуация неприятная и снова показывает насколько важно соблюдение мер безопасности в нынешнее время. Некоторые изменения на геополитической арене, американо-российские контакты по поводу Украины – это вовсе не повод для размягчения или потери бдительности.

И давайте снова поблагодарим сотрудников Федеральной службы безопасности, которые не дали свершится теракту. Тем более бомбу завербованные собирались заложить в храме.

Помним

В эти дни по всей России проходят памятные мероприятия: 25 лет назад десантники 6 роты 104 полка 76 гвардейской дивизии приняли неравный бой с боевиками – и не отступили. Все они – герои. Мы помним каждого из них. Спасибо, ребята!