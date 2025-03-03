Что такое период охлаждения перед выдачей кредита, объяснил псковичам эксперт

12:43, 03 марта 2025, ПАИ

Что такое период охлаждения перед выдачей кредита, объяснил псковичам главный экономист отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Банк России выступил с инициативой ввести обязательный период охлаждения при выдаче кредитов. По новым правилам получить деньги по кредиту или займу от 50 до 200 тысяч рублей можно будет только через четыре часа после заключения договора. Если сумма превышает этот порог, то средства перечислят не раньше чем через 48 часов. Норма закона о периоде охлаждения вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Период охлаждения не будет устанавливаться для кредитов и займов до 50 тысяч рублей, для ипотечных и образовательных кредитов, автокредитов при условии, что деньги зачисляются сразу на счет автодилера, а также при рефинансировании, если в результате обязательства по этому кредиту не вырастут. Покупка товаров или услуг в кредит без периода охлаждения станет возможна только при личном присутствии в магазине или организации, уточнил Александр Иванов.

Для недобросовестных участников рынка предусмотрена финансовая ответственность. Если банк или микрофинансовая организация выдаст кредит или заём без периода охлаждения и будет возбуждено уголовное дело по факту хищения денег, кредитор не сможет требовать от заемщика исполнения обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам.

«Обмен информацией между кредиторами и бюро кредитных историй будет ускорен практически до онлайн-режима. Это поможет избежать случаев, когда человек в короткий срок оформляет сразу несколько кредитов и займов в разных банках и МФО под влиянием мошенников. Такая норма заработает с 31 декабря 2026 года», - пояснил эксперт необходимость внедрения инновации.