Псковский центр психиатрии и наркологии включён во Всероссийскую книгу почёта
Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии включён в федеральный реестр «Всероссийская книга почёта», сообщили ПАИ в учреждении.
В центре отметили, что считают этот факт признанием заслуг учреждения на федеральном уровне.
«Такой статус присваивается организациям, которые демонстрируют высокие результаты в своей деятельности, внедряют инновационные подходы и вносят значительный вклад в развитие страны. Для центра это не только почетная награда, но и стимул для дальнейшего совершенствования работы», - подчеркнули в медучреждении.