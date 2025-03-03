Псковский центр психиатрии и наркологии включён во Всероссийскую книгу почёта

13:51, 03 марта 2025, ПАИ

Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии включён в федеральный реестр «Всероссийская книга почёта», сообщили ПАИ в учреждении.

В центре отметили, что считают этот факт признанием заслуг учреждения на федеральном уровне.

«Такой статус присваивается организациям, которые демонстрируют высокие результаты в своей деятельности, внедряют инновационные подходы и вносят значительный вклад в развитие страны. Для центра это не только почетная награда, но и стимул для дальнейшего совершенствования работы», - подчеркнули в медучреждении.