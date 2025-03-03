Автор марафонов про «успешный успех» Елена Блиновская получила 5 лет колонии

14:35, 03 марта 2025, ПАИ

Автор марафонов про «успешный успех» Елена Блиновская получила 5 лет колонии общего режима. Суд отказался предоставить отсрочку исполнения наказания до достижения её детьми 14 лет. У осуждённой четверо детей: Всеволод (2009 г. р.), близнецы Платон и Мирон (2011), Аврора (2020).

Такж суд удовлетворил гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей и обратил в доход государства имущество Блиновской. Помимо этого, блогер заплатит штраф в 1 млн рублей и четыре года не сможет заниматься коммерческой деятельностью.

Блиновская вместе со своим мужем Алексеем уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.

Блогера задержали в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом.

Свой первый «марафон желаний» Блиновская запустила в 2015-м для подруг. Марафон представлял собой курс из отдельных уроков и домашних заданий. Его автор уверяла, что после участия в марафоне у людей начиналась «новая жизнь». После того как она вложилась в рекламу у других блогеров, желающих пройти обучение стало больше.

На «марафонах желаний» Елена Блиновская старалась говорить на одном языке со своей аудиторией, в которую входили в основном женщины. В итоге аудитория ее программ выросла с 5000 человек в 2017 году до 100 тысяч в 2020 году. В том же 2020 году выручка Блиновской от продажи марафонов оценивалась в 330 миллионов рублей, а прибыль – в 200 миллионов.

Накануне ареста аферистку предупредили о визите сотрудников правоохранительных органов, поэтому Блиновская спешно постаралась уехать из России, но оперативники, опередив её, остановили автомобиль Блиновской по дороге к границе с Белоруссией.