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Происшествия

Пенсионерку спасли из горящей квартиры в Пскове

Пожар произошёл в двухкомнатной квартире на улице Коммунальной в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные, вскрыв дверь квартиры, эвакуировали пенсионерку. После этого пострадавшей оказали медпомощь.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электроприбора.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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