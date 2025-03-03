Пенсионерку спасли из горящей квартиры в Пскове
Пожар произошёл в двухкомнатной квартире на улице Коммунальной в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные, вскрыв дверь квартиры, эвакуировали пенсионерку. После этого пострадавшей оказали медпомощь.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электроприбора.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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