Пропавшего в Татарстане мужчину разыскивают в Псковской области

20:43, 03 марта 2025, ПАИ

44-летнего Николая Трошина разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал в городе Набережные Челны в Татарстане или, возможно, в Челябинске в августе 2023 года. С тех пор его местоположение неизвестно. Может находиться в Псковской области.

Ростом он 170 сантиметров, нормального телосложения, у него тёмно-русые волосы, карие глаза. Во что был одет мужчина, неизвестно.