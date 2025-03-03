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Происшествия

Пропавшего в Татарстане мужчину разыскивают в Псковской области

44-летнего Николая Трошина разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Республике Татарстан

Мужчина пропал в городе Набережные Челны в Татарстане или, возможно, в Челябинске в августе 2023 года. С тех пор его местоположение неизвестно. Может находиться в Псковской области.

Ростом он 170 сантиметров, нормального телосложения, у него тёмно-русые волосы, карие глаза. Во что был одет мужчина, неизвестно.

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