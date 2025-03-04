Эндокринологическое отделение открылось в Детской областной больнице в Пскове

09:21, 04 марта 2025, ПАИ

Эндокринологическое отделение открылось в Псковской детской областной клинической больнице, сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Отделение возглавил и.о. заведующего отделением, врач-эндокринолог Олег Соловьев.

Записаться на госпитализацию в детское эндокринологическое отделение можно через отдел госпитализации, который расположен в консультативно-диагностическом центре на первом этаже, а так же по телефону 8(8112) 324-266.