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Общество

Эндокринологическое отделение открылось в Детской областной больнице в Пскове

Эндокринологическое отделение открылось в Псковской детской областной клинической больнице, сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Эндокринологическое отделение открылось в Детской областной больнице в Пскове. Фото: группа Детской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»

Отделение возглавил и.о. заведующего отделением, врач-эндокринолог Олег Соловьев.

Записаться на госпитализацию в детское эндокринологическое отделение можно через отдел госпитализации, который расположен в консультативно-диагностическом центре на первом этаже, а так же по телефону 8(8112) 324-266.

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