Два пожара потушили в Псковской области за сутки

10:50, 04 марта 2025, ПАИ

Два пожара потушили в Псковской области за сутки, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

3 марта в 12:27 в многоквартирном пятиэтажном жилом доме на улице Коммунальной в Пскове загорелась двухкомнатная квартира. Одна комната была закопчена по всей площади.

Возможная причина – аварийный режим работы электроприбора. Спасли одного человека и квартиру. Эвакуирован один человек.

В 20:50 произошло возгорание сажи в дымоходе жилого дома на улице Комсомольской в Новоржеве.

Предполагаемая причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.