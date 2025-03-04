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Происшествия

Два пожара потушили в Псковской области за сутки

Два пожара потушили в Псковской области за сутки, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

3 марта в 12:27 в многоквартирном пятиэтажном жилом доме на улице Коммунальной в Пскове загорелась двухкомнатная квартира. Одна комната была закопчена по всей площади.

Возможная причина – аварийный режим работы электроприбора. Спасли одного человека и квартиру. Эвакуирован один человек.

В 20:50 произошло возгорание сажи в дымоходе жилого дома на улице Комсомольской в Новоржеве.

Предполагаемая причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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