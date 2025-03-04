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Культура

В усадьбе «Тригорское» 8 Марта отметят музыкальным концертом

Праздничный концерт «Чистейшей прелести чистейший образец», посвящённый Международному женскому дню, состоится в зелёной гостиной дома-музея Осиповых и Вульфов в Тригорском 8 марта 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

В программе – вокальные произведения в исполнении известных артистов: сопрано Марины Мариненко и тенора Эдуарда Банько. Аккомпанировать будет пианистка Валерия Дунюшкина.

Концерт начнется в 15:30 и продлится час. Участники СВО и члены их семей могут посетить его бесплатно. Заявки и справки принимаются по телефонам: 8 (81146) 2-23-21, 2-18-15 (со среды по воскресенье).

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