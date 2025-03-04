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Происшествия

Мошенники украли у жителей Псковской области более четырёх миллионов рублей

Более четырех миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мошенники украли у жителей Псковской области более четырех миллионов рублей. Фото: ПАИ

Нескольким жителям Пскова, Невеля и Локнянского района звонили неизвестные и представлялись банковскими служащими, брокерами и менеджерами. Злоумышленники предлагали жителям области заработок через социальные сети, в том числе инвестиции, а также вводили людей в заблуждение во время операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

Всего после общения с махинаторами жители региона лишились более четырех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

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