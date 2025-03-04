В Пскове состоялся ИТ-завтрак, объединивший представителей профессионального сообщества

12:58, 04 марта 2025, ПАИ

В Пскове состоялся ИТ-завтрак — спич-сессия представителей ИТ-рынка Псковской области. Встречу организовал комитет по информационным технологиям Псковского регионального отделения «Опора России». Участниками события стали более 40 топ-менеджеров ИТ-компаний региона, представителей органов исполнительной власти области, бизнес-заказчиков и бизнес-партнеров ИТ-завтрака.

Профильное отраслевое комьюнити

Псковская область располагает мощным инновационным потенциалом. В регионе базируется множество компаний, реализующих крупнейшие федеральные проекты, однако до сих пор не было единой площадки для взаимодействия и развития. Поэтому основная цель ИТ-завтрака — это формирование профильного отраслевого комьюнити ведущих игроков ИТ-рынка региона, которое станет «объединенным голосом» сферы в коммуникации с властью и бизнес-заказчиками. Состоявшееся мероприятие стало первым шагом и открыло серию предстоящих событий.

«Это мероприятие стало не просто встречей, а настоящим прорывом для региона: 42 участника, живое обсуждение, важные дискуссии и осознание того, что в Пскове есть мощный ИТ-потенциал. Мы видим, что у нас много сильных компаний, разработчиков, интеграторов, предпринимателей, но до сих пор не было площадки, где они могли бы взаимодействовать, находить партнёров и вместе решать задачи. Сейчас мы формируем такое комьюнити, и это критически важно для будущего региона. Мы не просто знакомимся друг с другом — мы создаем фундамент для новых проектов, инициатив и стратегий развития», — отметил председатель комитета по информационным технологиям ПРО «Опора России» Евгений Надобников.

На ИТ-завтраке участники смогли познакомиться с экспертами ИТ-отрасли региона и обсудить актуальные темы, среди которых — использование искусственного интеллекта, дополненной реальности, автоматизации бизнес-процессов и современные технологии в образовании, создание ЦОД и многое другое.

В числе спикеров выступили: Евгений Мурзанаев ( «Гуру Эдс»), Татьяна Узлова (Компьютерная Академия ТОП), Виктория Зарецкая («Кванториум Псков»), Денис Полубелов («ИНФОКОМ»), Ирина Хван (digital-агентство HASHDOG), Сергей Буровцев («Концепт Разработка», Юлия Петрова (CoffeeStudio), Антон Москвитин (Авато-АИ) и Евгений Надобников (enDesign).

Специальными гостями мероприятия стали начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, директор центра «Мой бизнес» в Пскове Анастасия Иванова, управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Владимир Компаниец.

Участники ИТ-завтрака отметили, что таких мероприятий не хватало, а консолидация ИТ-бизнеса — назревшая инициатива. Комитет по информационным технологиям «Опоры России» уже запланировал новые встречи, форсайт-сессии и образовательные инициативы.

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