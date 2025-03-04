О найденной в Довмонтовом городе скульптурной голове рассказали в Псковском архиве

17:12, 04 марта 2025, ПАИ

Скульптурную голову мужчины обнаружили на территории Довмонтова города археологи Эрмитажа. Об этом ПАИ сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Находку обнаружили под руководством археолога, доктора археологических наук и почётного гражданина Пскова Василия Белецкого, который руководил экспедицией на протяжении 30 лет.

За период своей работы на территории города Пскова экспедицией Василия Белецкого было исследовано 10 000 квадратных метров Довмонтова города и раскрыты остатки 17 памятников каменного строительства.

Одна из находок археологов музея — керамическая голова мужчины, которая украшала сосуд восемь веков назад.