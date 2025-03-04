О бизнесе, западных брендах и кредитах поговорили на «Серебряном дожде». Главное

22:56, 04 марта 2025, ПАИ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира: