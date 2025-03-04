О бизнесе, западных брендах и кредитах поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- в обязанности уполномоченного, помимо защиты прав предпринимателей, анализа нормативно-правовых актов, входит выявление проблемных ситуаций, участие в спорах, консультационная помощь предпринимателям;
- мораторий на проверку предпринимателей помогает бизнесу «жить и дышать спокойно»;
- количество проверочных мероприятий по сравнению с 2023 годом в 2024-м снизилось практически в 2,5 раза;
- в Псковской области 25 тысяч субъектов бизнеса, из них 20 тысяч – субъекты малого и среднего бизнеса;
- за 2024 год поступило 383 заявления о согласовании внеплановых проверочных мероприятий, и только порядка 140 прокуратура согласовала;
- топ-3 обращений псковских предпринимателей к бизнес-омбудсмену: вопросы размещения объектов нестационарной торговли (ларьков, павильонов), нарушение сроков присоединения к энергосетям, вопросы сверки налоговых данных в ЕГРЮЛ;
- доклад уполномоченного, который озвучивается перед депутатами Псковского областного Собрания, включает не только отчёт о работе, но и рекомендации, предложения, поступающие от предпринимателей;
- нет ничего хорошего в запрете продажи алкоголя, уверен Аркадий Мурылёв;
- разрешение на возврат западных брендов должно приниматься исходя из позиции, которую они занимали на протяжении санкций, финансируя или нет действия в ущерб России.
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