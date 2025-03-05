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Спорт

У российского борца Александра Емельяненко отнялись ноги

У российского борца смешанных единоборств Александра Емельяненко отнялись ноги. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

Скриншот из Telegram-канала Александра Емельяненко

«Разошлись межпозвоночные диски, и оттуда вылезла грыжа, которая полностью передавила спинной мозг. Ноги отнялись», – отметил борец.

Сейчас Александр Емельяненко готовится к операции, после которой уйдет на 10-месячную реабилитацию. Все бои переносятся.

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