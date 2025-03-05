У российского борца Александра Емельяненко отнялись ноги
У российского борца смешанных единоборств Александра Емельяненко отнялись ноги. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.
«Разошлись межпозвоночные диски, и оттуда вылезла грыжа, которая полностью передавила спинной мозг. Ноги отнялись», – отметил борец.
Сейчас Александр Емельяненко готовится к операции, после которой уйдет на 10-месячную реабилитацию. Все бои переносятся.
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