У российского борца Александра Емельяненко отнялись ноги

14:17, 05 марта 2025, ПАИ

У российского борца смешанных единоборств Александра Емельяненко отнялись ноги. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

«Разошлись межпозвоночные диски, и оттуда вылезла грыжа, которая полностью передавила спинной мозг. Ноги отнялись», – отметил борец.

Сейчас Александр Емельяненко готовится к операции, после которой уйдет на 10-месячную реабилитацию. Все бои переносятся.