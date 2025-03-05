Медики из Санкт-Петербурга дадут рекомендации по системе здравоохранения Псковской области

15:31, 05 марта 2025, ПАИ

С 4 марта в Псковской области работают эксперты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России. Группу возглавляет проректор по национальным проектам и лечебной работе Юрий Петренко, сообщили ПАИ в НМИЦ.

Специалисты вуза уже посетили детскую областную клиническую больницу, перинатальный центр и поликлиники Пскова, где изучили истории болезней пациентов и статистические показатели, пообщались с врачами и представителями администрации. 5 марта работа продолжилась в детском отделении Псковский областной инфекционной клинической больницы. Также запланированы визиты в лечебные учреждения, которые находятся вне Пскова.

«Наша главная задача – оценить качество взаимодействия между учреждениями здравоохранения всех уровней, преемственность между поликлиникой и стационаром. По результатам будет выработан комплекс рекомендаций, направленных на совершенствование маршрутизации, повышение качества оказания помощи», – сообщила заведующая приёмным отделением клиники Педиатрического университета Ксана Штернлихт.

Отдельное внимание эксперты уделили развитию акушерско-гинекологической службы. В составе рабочей группы в регион выехали заместитель главного врача по акушерству и гинекологии клиники Педиатрического университета Анна Тайц и профессор кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии факультета последипломного и дополнительного профессионального образования Педиатрического университета Александра Панченко. Они провели лекции для сотрудников Псковского клинического перинатального центра, а также провели консультации пациентов.

Работу в поликлиниках продолжают доцент кафедры педиатрии им. академика А. Ф. Тура Татьяна Мишкина и другие специалисты. Аудит также коснулся фармакобезопасности и качества лекарственного обеспечения. Его провела клинический фармаколог Мария Богданова.

В рамках поездки также состоялась встреча с молодыми специалистами, которые уже работают в Псковской области. Также начальник центра содействия трудоустройству выпускников СПбГПМУ Оксана Жук рассказала школьникам региона об особенностях приёмной кампании этого года – мероприятие посетили более 100 старшеклассников. Кроме того, состоялась встреча со старшекурсниками медицинского факультета Псковского государственного университета, в рамках которой Оксана Жук рассказала о направлениях подготовки ординатуры СПбГПМУ и правилах приёма.

Как отметили участники, визит проходит в атмосфере сотрудничества, поскольку взаимодействие между вузом и регионом сложилось давно.

«Есть взаимопонимание, есть возможность точного реагирования на проблемы. Руководители здравоохранения области прислушиваются к мнению университета, к мнению ректора, главного неонатолога Минздрава России Дмитрия Олеговича Иванова. Поэтому, на наш взгляд, образовалась устойчивая парадигма взаимодействия», – подчеркнул Юрий Петренко.

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра по педиатрии будут работать в Псковской области до 6 марта.