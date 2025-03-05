Михаил Ведерников встретился с вдовами участников СВО в региональном филиале фонда «Защитники Отечества»

17:31, 05 марта 2025, ПАИ

Встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и вдов участников СВО, имеющих статус Героев России, прошла в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Во встрече приняли участие также первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

На мероприятие пришли не только супруги военнослужащих, но и их дочери. Также во встрече приняли участие мама и бабушка одного из Героев России, председатели женсоветов воинских соединений, чьи мужья представляют интересы Псковской области в зоне спецоперации, а также девушки, которые не раз сами принимали участие в СВО.

«У людей была возможность пообщаться с главой региона. Участники встречи могли дать обратную связь губернатору о работе с членами семей участников СВО, которая проводится в регионе, получить ответы на свои вопросы», – рассказала Надежда Васильева.

В частности, один из председателей женсовета задала губернатору вопрос, касающийся установки мемориала в Белом Мхе.

Ориентировочная дата установки памятника – сентябрь 2025 года, сообщил Михаил Ведерников. Концепция мемориала уже разработана. В начале апреля запланирована встреча с родственниками бойцов, захороненных в Белом Мхе, для согласования всех тонкостей проекта.

Напомним, концепцию памятника представил скульптор, автор мемориала «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе Денис Стритович.