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Экономика

Число ИП в России взлетело до 4,5 миллиона

Количество индивидуальных предпринимателей в России продолжает расти, достигнув к началу 2025 года отметки в 4,5 миллиона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков системы проверки контрагентов «Контр. Фокус».

За последние три года, начиная с 2022-го, общее количество ИП в стране увеличилось на 23%. Если на начало 2022 года в России насчитывалось чуть более 3,7 миллиона индивидуальных предпринимателей, то к 1 января 2025 года их число возросло до 4,6 миллиона.

Самыми популярными направлениями бизнеса среди женщин остаются розничная торговля и предоставление услуг, однако они также активно занимаются операциями с недвижимым имуществом, деятельностью сухопутного и трубопроводного транспорта, предоставлением продуктов питания и напитков, оптовой торговлей и строительными работами, сообщает эксперт.

В Псковской области, по данным Псковстата, насчитывается более 14 тысяч индивидуальных предпринимателей на 1 января 2025 года, что на 3% больше, чем годом ранее.

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