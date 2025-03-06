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Культура

Выставка посвящённых Пскову и Пушкину иллюстраций открылась в библиотеке имени Курбатова

Выставка иллюстраций Екатерины Васильевой открылась в Пскове. Об этом сообщается в группе Псковской областной библиотеки имени Курбатова в соцсети «ВКонтакте».

Выставка посвящённых Пскову и Пушкину иллюстраций открылась в библиотеке имени Курбатова. Фото: группа Псковской областной библиотеки имени Курбатова в соцсети «ВКонтакте»

Экспозиция работ «Мир счастливого воображения» проходит в стенах кабинета Курбатова. На ней представлены иллюстрации и портреты критика В. Я. Курбатова и поэта А. С. Пушкина, а также работы о Пскове и его достопримечательностях.

Добавим, что псковичка также известна, как автор иллюстраций с изображением псковского Барсика. В сентябре прошлого года девушка вместе с авторами песен из мультфильма «Смешарики» записала кавер песни «Ветер-ветер», вошедший в альбом «СмешКаверФест».

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