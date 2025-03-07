Бывшую кондитерскую фабрику в Печорах предлагают инвесторам для перезагрузки

11:09, 07 марта 2025, ПАИ

Бывшую кондитерскую фабрику«Надежда» в Печорах предлагают инвесторам для перезагрузки. Об этом ПАИ сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Инвестиционная площадка из комплекса земельных участков включает в себя производственные мощности бывшего завода кондитерской фабрики «Надежда» и находится на улице Юрьевской, 57а и 57б в Печорах.

Площадь участка составляет 1,8 гектара, относится к категории земель населенных пунктов и обладает частной формой собственности. Это готовое комплексное пространство для реализации производственной деятельности, модернизации и переустройства существующих цехов, а также запуска новых промышленных проектов, сообщили в организации.

Площадка оснащена двумя трансформаторными подстанции для подачи электроэнергии, подключена к городской канализации, а снабжение водой идет через собственную скважину в 500 кубических метров. Фабрика имеет газовое отопление с лимитом в 550 тысяч метров кубических.

Кроме того, на территории площадки возможно размещение сотрудников и временных работников в бывших общежитиях завода.

«Организация производства на базе бывшего завода является не только экономически выгодным вариантом благодаря существующему имущественному комплексу и инфраструктуре, но и позволит значительно сократить сроки запуска и ускорить начало получения прибыли», – отметили в организации.

Кроме того, Печоры расположены в непосредственной близости от крупных транспортных магистралей, что обеспечивает удобную логистику и доступ к потребительскому рынку.