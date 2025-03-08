Михаил Ведерников поблагодарил женщин за открытое сердце и неиссякаемую силу духа

10:26, 08 марта 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичек с 8 Марта. Видео глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Дорогие наши прекрасные женщины, от всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником. В непростом ритме современной жизни мы не всегда находим время остановиться, посмотреть вам в глаза и сказать, как сильно мы вас любим и ценим за вашу энергию, тепло, внимание и просто за то, что вы у нас есть. Ваши нежности и забота помогают справляться с любыми жизненными трудностями. А ваши улыбки делают каждый день удивительным и ярким, создают настроение, вдохновляют и поддерживают», – отметил губернатор.

Женщины часто более ответственные и внимательные, чем мужчины, и при этом бытовых забот у них намного больше, добавил Михаил Ведерников.

«После рабочего дня вы находите время на домашние дела, уделяете время семье и близким, оставаясь при этом в хорошем и добром настроении. Это заслуживает самого искреннего уважения и глубокой признательности. Милые наши дамы, спасибо за ваши открытые сердца, терпение и неиссякаемую силу духа», – сказал глава региона.

Он пожелал женщинам оставаться такими же красивыми, яркими и талантливыми. «Пусть рядом с вами всегда будут люди, которые ценят вас по-настоящему. Поздравляю вас с первым праздником весны», – заключил губернатор.