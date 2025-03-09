Врач-эндокринолог рассказала, почему однократное питание в день может быть вредным

19:45, 09 марта 2025, ПАИ

Питание только один раз в день повышает вероятность возникновения гастрита и жёлчнокаменной болезни, а также приводит к сбоям обмена веществ, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

Врач отметила, что в течение дня в организме вырабатывается желудочный сок, который раздражает слизистую оболочку ЖКТ, что повышает риск развития гастрита. Она добавила, что редкие приёмы пищи способствуют застою желчи в жёлчном пузыре или формированию сладжа. Также она подчеркнула, что у людей с генетическими предпосылками к жёлчнокаменной болезни существенно увеличивается риск её развития.

По мнению Марии Калошиной, нерегулярное питание может вызвать нарушения пищевого поведения и снижение уровня глюкозы в крови. Недостаток энергии для функционирования мозга может привести к головным болям и слабости, а в дальнейшем – к повышенной раздражительности и агрессии.

Мария Калошина отметила, что организм, не получающий пищу в необходимый промежуток времени, переходит в режим резкой экономии энергии, что может значительно замедлить метаболизм и впоследствии нарушить процесс похудения.

В итоге, чтобы достичь похудения, человеку придётся создать ещё больший дефицит калорий, заключила собеседница агентства.