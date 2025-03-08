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Спорт

Артём Дзюба установил рекорд, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба забил свой 234-й гол в карьере и установил рекорд, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола, превзойдя достижение Александра Кержакова, пишет РИА Новости.

Он отличился на девятой минуте матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».

В общей сложности футболист забил: 108 голов за петербургский «Зенит»; 38 – за московский «Спартак»; 20 – за «Ростов»; 12 – за московский «Локомотив»; 14 – за «Томь»; шесть – за тульский «Арсенал»; пять – за «Акрон»; один – за турецкий «Адана Демирспор» и 30 – за сборную России.

Кроме того, он делит с Александром Кержаковым рекорд по числу голов за национальную команду.

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