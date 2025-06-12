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Более 12 тысяч человек посетило открытие 29-й Международной встречи воздухоплавателей

Более 12 тысяч человек посетило торжественное открытие 29-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Видео: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

Напомним, что после официального открытия состоялся общий старт аэростатов. Они подняли в небо флаг России – гигантский триколор.

Видео: Luki-News

После этого в 21:00 начался фестиваль классической музыки под открытым небом «На страже мира. Луки на Ловати».

Напомним, что Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года.

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