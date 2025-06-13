Всероссийские соревнования по велоспорту стартуют в Псковской области

11:07, 13 июня 2025, ПАИ

Всероссийские соревнования по велоспорту среди юношей 15–16 лет, а также посвящённые Дню России областной Кубок и городское первенство на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова стартуют в Псковской области сегодня, 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

В первый день стартов в деревне Большая Гверстонь Печорского муниципального округа пройдёт индивидуальная гонка, в которой примут участие спортсмены в восьми возрастных группах на дистанциях 5, 10 и 13 километров.

На следующий день, 14 июня, в Палкино состоится групповая гонка на дистанциях 10, 20, 40 и 60 километров.

В завершение 15 июня в Пскове пройдёт кольцевая гонка. Для проведения соревнования временно закроют движение на нескольких улицах города.

Напомним, что посвящённое Дню России первенство Пскова по велосипедному спорту на призы МСМК, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова проходит ежегодно.

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