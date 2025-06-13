Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Всероссийские соревнования по велоспорту стартуют в Псковской области

Всероссийские соревнования по велоспорту среди юношей 15–16 лет, а также посвящённые Дню России областной Кубок и городское первенство на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова стартуют в Псковской области сегодня, 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: ПАИ

В первый день стартов в деревне Большая Гверстонь Печорского муниципального округа пройдёт индивидуальная гонка, в которой примут участие спортсмены в восьми возрастных группах на дистанциях 5, 10 и 13 километров.

На следующий день, 14 июня, в Палкино состоится групповая гонка на дистанциях 10, 20, 40 и 60 километров.

В завершение 15 июня в Пскове пройдёт кольцевая гонка. Для проведения соревнования временно закроют движение на нескольких улицах города.

Изображение: организаторы

Напомним, что посвящённое Дню России первенство Пскова по велосипедному спорту на призы МСМК, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова проходит ежегодно.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 июня 2025

Футбольные соревнования на кубок князя Довмонта проходят в Пскове
13 июня 2025

Всероссийские соревнования по велоспорту стартуют в Псковской области
13 июня 2025

Утренний полёт на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках отменили из-за погоды
12 июня 2025

Более 12 тысяч человек посетило открытие 29-й Международной встречи воздухоплавателей
12 июня 2025

29-я Международная встреча воздухоплавателей открылась в Великих Луках. Аэростаты подняли в небо триколор
12 июня 2025

Открытие XXI Псковской парусной регаты
12 июня 2025

Парусная регата стартовала в акватории Псковского озера
12 июня 2025

Михаил Ведерников объявил о старте проекта #СпортивныйПсков

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...