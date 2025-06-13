Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Вечерний полёт воздухоплавателей в Великих Луках отменили из-за погодных условий

Вечерний полёт на Международной встрече воздухоплавателей 13 июня в Великих Луках отменили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото: Максим Барканов

«Следующий брифинг по утреннему полету 14 июня в 03:30 в зале для брифингов в Стрельце», – говорится в сообщении.

Напомним, что утренний полёт был также отменён из-за погоды.

Ранее сообщалось, что 29-я Международная встреча воздухоплавателей торжественно открылась в Великих Луках 12 июня. Открытие посетило более 12 тысяч человек.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое есть в нашем телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 июня 2025

Вечерний полёт воздухоплавателей в Великих Луках отменили из-за погодных условий
13 июня 2025

Футбольный матч на кубок князя Довмонта
13 июня 2025

Футбольные соревнования на кубок князя Довмонта проходят в Пскове
13 июня 2025

Всероссийские соревнования по велоспорту стартуют в Псковской области
13 июня 2025

Утренний полёт на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках отменили из-за погоды
12 июня 2025

Более 12 тысяч человек посетило открытие 29-й Международной встречи воздухоплавателей
12 июня 2025

29-я Международная встреча воздухоплавателей открылась в Великих Луках. Аэростаты подняли в небо триколор
12 июня 2025

Открытие XXI Псковской парусной регаты

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...