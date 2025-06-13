Вечерний полёт воздухоплавателей в Великих Луках отменили из-за погодных условий

16:31, 13 июня 2025, ПАИ

Вечерний полёт на Международной встрече воздухоплавателей 13 июня в Великих Луках отменили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

«Следующий брифинг по утреннему полету 14 июня в 03:30 в зале для брифингов в Стрельце», – говорится в сообщении.

Напомним, что утренний полёт был также отменён из-за погоды.

Ранее сообщалось, что 29-я Международная встреча воздухоплавателей торжественно открылась в Великих Луках 12 июня. Открытие посетило более 12 тысяч человек.

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