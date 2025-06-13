Футбольные соревнования на кубок князя Довмонта проходят в Пскове

13:46, 13 июня 2025, ПАИ

Футбольные соревнования на кубок благоверного князя Довмонта Псковского, организованные приходом воинского храма Святого Александра Невского, проходят в Пскове сегодня, 13 июня, передает корреспондент ПАИ.

Старты проходят по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея и при поддержке администрации Пскова. Их планируется сделать ежегодными. В этом году состязания посвящены героическому служению иерея Антония Савченко, погибшего 12 мая в зоне проведения СВО при исполнении пастырского долга.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







На церемонии открытия также присутствовала семья погибшего на СВО Антония Савченко. В честь него священники совершили молебен перед началом футбольных матчей.

«Мой супруг был очень светлый и добрый. Любил играть в футбол. Я благодарна за такое мероприятие, посвященное его памяти. Это нужно, чтобы никто не забывал о его достойном подвиге. Победа будет за нами», – сказала супруга иерея Серафима Савченко.

В турнире участвуют команды Псковской епархии, ПсковГУ, Сбербанка, ФССП России по Псковской области, Печор, «Дружины», центра «Воин» и отдела по делам молодёжи Псковской епархии.

Напомним, президент РФ Владимир Путин присвоил погибшему в зоне СВО псковскому священнику Антонию (Савченко) звание Героя России.