Утренний полёт Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках отменён из-за погоды

10:03, 13 июня 2025, ПАИ

Утренний полет Международной встречи воздухоплавателей 13 июня в Великих Луках отменён из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Ранее сообщалось, что торжественно 29-я Международная встреча воздухоплавателей открылась в Великих Луках 12 июня. Открытие посетило более 12 тысяч человек.

Напомним, что после официального открытия состоялся общий старт аэростатов. Они подняли в небо флаг России – гигантский триколор.

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