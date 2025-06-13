Утренний полёт Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках отменён из-за погоды
Утренний полет Международной встречи воздухоплавателей 13 июня в Великих Луках отменён из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».
Ранее сообщалось, что торжественно 29-я Международная встреча воздухоплавателей открылась в Великих Луках 12 июня. Открытие посетило более 12 тысяч человек.
Напомним, что после официального открытия состоялся общий старт аэростатов. Они подняли в небо флаг России – гигантский триколор.
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Утренний полёт Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках отменён из-за погоды
29-я Международная встреча воздухоплавателей открылась в Великих Луках. Аэростаты подняли в небо триколор
Гигантский триколор поднимут в небо на официальном открытии Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках