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29-я Международная встреча воздухоплавателей открылась в Великих Луках. Аэростаты подняли в небо триколор

29-я Международная встреча воздухоплавателей открылась в Великих Луках, передаёт корреспондент Luki-News.

После официального открытия состоялся общий старт аэростатов. Они подняли в небо флаг России – гигантский триколор.

Отметим, что в 21:00 начнётся фестиваль классической музыки под открытым небом «На страже мира. Луки на Ловати». На фестивале с концертом выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области.

Напомним, что Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года.

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